Новий скандал з Годунком: Чиновнику, який посварився із Зеленським, погрожували гранатою

Секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок повідомив про погрози на його адресу, які здійснювалися за наявності гранати у зловмисника.

«Я відпочивав у кафе і десь в 23:00 до мене зайшов чоловік і каже: «До тебе йде чоловік з гранатою «, а за ним через кілька секунд заходить людина в «мастях», по виду колишній в’язень. Заявив, що у мене проблеми і видно, що у нього в сумці граната», — розповів Годунок.

За словами чиновника, озброєний чоловік, який погрожував йому, потягнувся до сумці, але товариш, який прийшов з ним, зупинив його.

На місце інциденту приїхала поліція затримала чоловіка, який погрожував Годунку гранатою.

Правоохоронці мають намір обшукати будинок підозрюваного.

У середу, 10 липня, у ході робочої наради у Борисполі сталася перепалка між президентом України Володимиром Зеленським та секретарем Бориспільської міськради Ярославом Годунком. «Дискусія» закінчилася тим, що Зеленський зі словами: «Вийди звідси, розбійник!» вигнав раніше засудженого за розбій депутата. Крім того, Зеленський пообіцяв, що поговорить з Бакановым з приводу Годунка.