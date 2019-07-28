Політексперт: Свято цивілізаційного поступу та спадкоємництва України та Київської Русі не актуальне для влади

Свято цивілізаційного поступу та спадкоємництва України та Київської Русі не актуальне для влади, – вважає громадський діяч, блогер, політичний експерт Андрій Смолій. Він також зауважує, що Зеленського неможливо побачити ані на святкуванні 1031-річчя Хрещення України-Руси, ані разом з Куртом Волкером на воюючому Донбасі. Зате побачите «нову владу» на пляжах та російськомовних «лігах сміху». Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політичного експерта у соціальній мережі фейсбук.

Андрій Смолій у себе на сторінці пише: «Коли у них інший цивілізаційний вибір.

Ви не побачите Зеленського на святкуванні 1031-річчя Хрещення України-Руси. Ви не побачите відеозвернення, не прочитаєте допису з привітаннями. Для нього не існує такого свята, як і всіх українських цінностей: мови, віри, традицій, національних свят та святинь, видатних особистостей, Героїв нашої країни.

Ви не побачите Зеленського разом з Куртом Волкером на воюючому Донбасі. Не почуєте добрих та україноцентричних слів для наших Воїнів. Адже війна, перемога і Зеленський це різні речі, які знаходяться в зовсім різних точках координат та поглядів.

Зате ви побачите «нову владу» на пляжах та російськомовних «лігах сміху». Це ж смішно. А мова, віра, армія, Герої, традиції, державотворення це «скучно», це важка робота, це протистояння агресору.

Ви почуєте про «мир за будь-яку ціну», про «мовний закон що розділяє країну на користь агресора», про «мову на хліб не намажеш».

Сьогодні ж, свято цивілізаційного поступу та спадкоємництва України та Київської Русі не актуальне для влади. Як і мова, як і армія.

Але нам, українцям, треба пам‘ятати одне: імперія, перш ніж тріумфально увійти на територію держави, спочатку нищила мову, армію та віру. Без них країна завжди буде метрополією домінатора, а не Вільною державою з вільними людьми».

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Нагадаємо, що священики та віряни ПЦУ пройшли ходою від Софійського собору до пам’ятника князю Володимиру.

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