Супрун розповіла про гепатит

Сьогодні у Міжнародний день боротьби з гепатитами в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла про різновиди гепатиту і про те, як можна запобігти захворюванню, а також про лікування. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на допис Супрун у соціальній мережі фейсбук.

В.о. міністра зауважує, що гепатит – вірусне захворювання печінки запального характеру. Вона також звертає увагу на той факти, що вірусні гепатити небезпечні тим, що можуть призводити до серйозних ускладнень. Зокрема викликати такі хвороби як цироз та рак печінки. Переважна більшість випадків цих хвороб зумовлена саме наявністю гепатиту В чи С.

У своєму дописі Уляна Супрун розповіла, що в Україні понад 2 мільйони людей інфіковані вірусним гепатитом С, гепатитом В — понад 600 тисяч. Але більшість хворих навіть не підозрюють про свій діагноз.

«Відсутність своєчасного лікування вірусних гепатитів становить небезпеку для здоров’я самого пацієнта та людей, з якими він контактує.

Саме через це вкрай важливо вчасно пройти тестування на гепатити. Якщо ви ніколи цього не робили — зробіть обов’язково, не відкладайте цю справу. Тести на вірусні гепатити безоплатні. Вони входять до гарантованого пакету первинної медичної допомоги. Експрес-тест можна зробити у свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким ви уклали декларацію. http://bit.ly/2ycdXTd», – наголошує урядовець

«Що варто знати про гепатити:

Гепатит B передається при народженні від матері до дитини, статевим шляхом, а також через кров — під час татуювання, пірсингу, використання нестерильних голок під час вживання наркотиків. Щороку в Україні реєструються 2-3 тисячі нових випадків хвороби. Тут більше про хворобу: http://bit.ly/2ZfotF9

Гепатит С передається під час контакту з кров’ю (тату, пірсинг), використання нестерилізованих зубних щіток, манікюрних ножиць, бритв, при переливанні крові та від матері до дитини, статевим шляхом — рідше. Щороку виявляється в середньому 6-7 людей з гепатитом С. Більше про симптоми та лікування: http://bit.ly/2SJLmhk

Ані вірус гепатиту В, ані вірус гепатиту С не передаються через столові прибори, при годуванні груддю, через обійми, поцілунки, рукостискання, кашель, чхання, ви не можете заразитись гепатитами в басейні чи інших подібних місцях.

На відміну від гепатитів В і С, гепатит А не провокує розвиток хронічної хвороби печінки і рідко закінчується смертю. За даними ВООЗ майже всі люди, уражені гепатитом А, повністю одужують і у них формується пожиттєвий імунітет до хвороби. Основний шлях інфікування — орально-фекальний. Гепатит А також називають хворобою брудних рук: http://bit.ly/316soEN

Для розмноження вірусу гепатиту D потрібен вірус гепатиту B. Тобто інфікування вірусом гепатиту D неможливе без присутності гепатиту В. Хвороба може мати як гострий, так і хронічний перебіг.

Діагностування гепатиту — перший крок до подолання хвороби. Саме тому ми закликаємо пройти тест на вірусні гепатити. Пройти тестування варто зокрема пацієнтам із груп ризику:

людям, які робили тату або пірсинг

користувалися послугами салонів манікюру, але не впевнені у дотриманні правил стерилізації

мали велику кількість статевих партнерів і практикували незахищений секс

якщо в родині порушуються елементарні правила гігієни. http://bit.ly/2SFHWw0

Якщо у пацієнта діагностували вірусний гепатит (після додаткового обстеження), необхідно звернутися до лікаря-інфекціоніста або інфекційний відділ лікарні. Пацієнти з вірусним гепатитом можуть отримати лікування за державною програмою. Якщо у медзакладі кажуть, що ліків немає, варто звернутися до головного лікаря або департаменту/управління охорони здоров’я у вашій області, аби з’ясувати причину.

Завдяки ефективній роботі Міністерство охорони здоров’я України у міжнародних закупівлях, пацієнти з вірусним гепатитом можуть безоплатно отримати інноваційне лікування проти вірусного гепатиту С. Його ефективність становить 90%, а ймовірність появи побічних ефектів значно менша, аніж під час лікування препаратами попереднього покоління. http://bit.ly/2JTrDsD

Водночас гепатиту B можна запобігти, зробивши вакцинацію за Календарем щеплень. Немовлятам першу дозу вакцини вводять у перші дні після народження, другу та третю — у 3 та 6 місяців.

Якщо щеплення за планом пропустили, потрібно вакцинуватися якомога швидше. Ефективні та безпечні вакцини наявні в усіх регіонах — для маленьких пацієнтів вони доступні безоплатно. Тим, хто не був вакцинований у дитинстві, варто звернутися до свого сімейного лікаря, придбати вакцину та зробити щеплення.

Вакцини проти гепатиту С наразі не існує. Найкращий спосіб вберегтися від нього — дотримуватися базових правил особистої безпеки та гігієни. http://bit.ly/2ZcsRo5

Ще раз наголошую про важливість тестування на гепатити, особливо В і С. Через те, що симптоми хвороби часто не проявляються протягом довго часу — наслідки для здоров’я можуть бути катастрофічними».

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Нагадаємо, що у 2018 лікування за державні кошти отримали близько 6 тисяч пацієнтів з гепатитом С. Це ті люди які потребують першочергового лікування.

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