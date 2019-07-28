Прем’єр-міністр РФ Медведєв планує вчергове відвідати анексований Крим

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв планує відвідати анексований Севастополь 28 і 29 липня «з робочою поїздкою».

«28 липня голова уряду відвідає парад кораблів та військово-спортивне свято на честь Дня Військово-морського флоту Росії. 29 липня Дмитро Медведєв проведе нараду про хід реалізації національних проектів (програм) на території Криму і Севастополя у сфері охорони здоров’я, освіти і культури», – йдеться у повідомленні на сайті уряду Росії.

Крім того, на нараді планують бути присутніми заступник голови уряду Росії Дмитро Козак, повноважний представник президента Росії в Південний федеральному окрузі Володимир Устинов, міністр освіти Росії Ольга Васильєва, міністр культури Росії Володимир Мединський.

Очікується, що в рамках поїздкі Медведєв зустрінеться з підконтрольним Кремлю «головою Новини» Сергієм Аксьоновим і виконувачем обов’язків російського губернатора Севастополя Михайлом Развожаєвим.