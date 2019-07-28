В Україні процвітає тіньова економіка – експерт

В Україні процвітає тіньова економіка.

Про це у коментарі повідомив економіст Віктор Скаршевський.

«Те, що в Україні процвітає тіньова економіка – очевидний факт. Як і те, що зарплати досі платяться в конвертах. Йде дуже великий відтік капіталу з України, зокрема, по 5-7 мільярдів в рік. Потрібно дивитися не на тіньову економіку, а на показник доходів українських громадян. Також потрібно дивитися на трудову міграцію. У нас все більше громадян виїжджають працювати за кордон. Крім того, якщо так знизилася тіньова економіка, то чому не збільшилися доходи бюджету. Не буває такого, що економіка живе своїм життям, а бюджет своєї», — сказав В. Скаршевський.

За словами експерта, тіньову економіку точно прорахувати неможливо.

«Тіньова економіка і тіньова, тому її точно прорахувати неможливо. Якщо за даними МЕРТ тіньова економіка з 40% знизилася до 30%, то чому тоді у нас не збільшилася офіційна зайнятість», — резюмував Ст. Скаршевський.