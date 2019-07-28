«Слуга народу» не буде формувати коаліцію з мажоритарниками – експерт

Перехід мажоритарників в будь-яку партію не вплине на політичні розклади в парламенті.

Про це у коментарі повідомив політолог Кирило Молчанов.

«У Зеленського більшість в Раді, тому у мажоритарників ніхто не потребує. Вони це розуміють, і навряд чи будуть хотіти приєднатися до «Слуги народу». Також вони будуть формувати депутатську групу, як «Воля народу» або «Відродження», так як не буде необхідності в їх голосах. В цей раз самовисуванцям, які потрапили в парламент, доведеться жити на одну зарплату. У «Слугу народу» можливо будуть входити тільки одиниці мажоритарників», — сказав К. Молчанов.

Він уточнив, що перехід мажоритарників в ту, чи іншу партію ніяк не вплине на політичні розклади в парламенті.

«Поки в Раді є монобольшінство, голоси мажоритарників «Слуги народу» не потрібні. Якщо раптом настане політична криза, і «Слуга народу» почне розпадатися, то не виключаю, що в коаліцію візьмуть окремо взятих мажоритарників. Але це явно не перспектива цього року. Зараз же всі посади в парламенті та портфелів в уряді будуть лунати представникам «Слуги народу», — резюмував К. Молчанов.