Українським політичним елітам не варто вчитися на прикладі Зеленського — Грицак

Ярослав Грицак в інтерв’ю журналістам видання Ділова столиця, підкреслив, що українським політичним елітам не варто вчитися на прикладі Володимира Зеленського. Відомий історик пояснив, що успіх нинішнього президента підозрілий і незаслужений.

Ярослав Грицак переконаний, що українським політичним елітам не потрібно вчитися на прикладі нинішнього президента країни. На думку історика, успіх Володимира Зеленського дуже підозрілий. Більше того — він незаслужений, і такого роду успіхи, як правило, короткострокові.

Грицак попереджає, що такий короткостроковий успіх у підсумку може обернутися тривалої трагедією. Звичайно, Україна сьогодні потребує швидких змін. Однак не варто забувати, що політика — це стайерский, а не спринтерський забіг. Тому цілком може статися так, що швидкий успіх стане більш поганим варіантом, ніж чесне поразку. Українським політичним елітам потрібно грати в довгу, залишаючись при цьому самим собою. Для того щоб провести ефективні реформи, потрібні політична воля і наявність відповідних цінностей.