У Дніпрі чоловік вистрілив у батька

У Дніпрі чоловік вистрілив у власного батька.

У Дніпрі в неділю, 28 липня, близько 8:00, на вулиці Гулі Корольової, чоловік вистрілив у свого батька. Зазначається, що чоловік був у стані алкогольного сп’яніння.

На місце події прибула бригада швидкої допомоги та наряд поліції. Правоохоронці з’ясували, що чоловік прийшов після вечірки в будинок, де він проживає з батьком і матір’ю. Але між батьком та сином виник конфлікт, після цього чоловік дістав зброю і вистрілив у родича.

Потерпілого доставили в міську лікарню № 6.Нападник закрився дому і не реагував на вимоги поліції.

Зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини події.