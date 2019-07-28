Навальний госпіталізований з СІЗО

Опозиціонера Олексія Навального госпіталізували з гострою алергією в московську клінічну лікарню № 64.

Політик був доставлений в лікарню з ізолятора тимчасового утримання, де він відбуває адміністративний арешт за заклик до участі в неузгодженої акції.

Як повідомили «Інтерфаксу» в лікарні, стан Навального оцінюється як задовільний, у нього був сильний набряк обличчя, почервоніння шкірних покривів.

Опозиціонер перебуває в терапевтичному відділенні під охороною співробітників поліції. Лікарі ще не визначили джерело алергічної реакції.

Раніше Навального заарештували на 30 діб за анонс акції біля мерії Москви. Він був визнаний винним за частиною 8 статті 20.2 КоАП РФ (повторне порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування).

Напередодні активісти проводили у мерії, а після на Трубній площі протест з вимогою допустити незалежних кандидатів, чиї підписи були забраковані, до виборів у Московську міську думу. Затримання були досить жорсткими. Детальніше читайте в репортажі «Росбалта».