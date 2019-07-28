Мільярда доларів вже досягли касові збори “Аладдіна” (відео)

Фільм “Аладдін” вже зібрав у прокаті мільярд доларів. Ця стрічка є перезапуском класичного мультфільму Disney, розповідає ZN.UA.

Перезапуск мультфільму “Аладдін”, режисером якого виступив Гай Річі, зібрав у світовому прокаті мільярд доларів. Це перший фільм режисера і перша картина за участю Вілла Сміта, якій вдалося досягти такого результату, повідомляє The Hollywood Reporter.

Наголошується, що позначки у мільярд доларів касові збори фільму досягли у п’ятницю, 26 липня. Станом на четвер “Аладдін” зібрав у прокаті США 343,1 мільйон доларів, а в світі – 656,2 мільйона доларів. Крім того, в Північній Америці картина займала лідируючі місця в прокаті протягом семи тижнів з дев’яти.

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Нагадаємо, що мультиплікаційний фільм “Аладдін” вийшов на екрани у 1992 році і став однією з найуспішніших картин студії — вона отримала дві премії “Оскар” і заробила понад 500 мільйонів доларів у світовому прокаті. У 1994 році з’явився сиквел “Повернення Джафара”, а в 1996 році — тріквел “Аладдін і король розбійників”.

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