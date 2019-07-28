Під Мелітополем банда з автоматами напала на фермера: поліція оголосила план «Перехоплення»

У Запорізькій області в селі Долинське Мелітопольського району, шість чоловік, озброєних автоматами, скоїли розбійний напад: вони увірвалися в приватний будинок і, погрожуючи господарю розстрілом, заволоділи великою сумою, прикрасами і викрали дорогий позашляховик.

Здобиччю злочинців стали понад півмільйона гривень, коштовності та золоті прикраси, а також позашляховик марки Audi Q7, вартістю більше мільйона гривень, повідомляє «Голос Запоріжжя».

Напад на будинок місцевих фермерів сталося близько 22 години, коли невідомі увірвалися в приміщення і, погрожуючи розстрілом господарям, заволоділи цінностями, які зуміли знайти.

На території Запорізької області було оголошено план «Перехоплення», а поліцейські з’ясовують особи нападників. Копи попередили місцевих мешканців про те, що підозрювані озброєні і небезпечні.