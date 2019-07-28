У Миргороді рятувальникам вдалося ліквідувати масштабну пожежу

У Миргороді рятувальники врятували від вогню господарська будівля, гараж і 2 житлових будинки. 27 липня о 4:56 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі приватного домогосподарства на вул. Козацької р. в Миргород.

На місце виклику було направлено два відділення 5-ї Державної пожарноспасательной частини та автоцистерна в/ч 1356.

Вогнем знищено дерев’яну обрешітку на площі 40 кв. м, три вікна, дві двері, покрівля шиферна поруч розташованого гаража на площі 5 кв. м, скутер Хонда, електроінструмент, теслярський інструмент, газовий балон вуглекислотний балон, 4 шини на автомобіль і 3000 літрів дизельного палива.

Врятовано дана будівля, гараж і 2 житлових будинки. Причина пожежі встановлюється. Травмованих і загиблих в результаті події немає, — повідомили в управлінні ДСНС Полтавської області.