Була голою у валізі: в Росії по-звірячому вбили блогерша

У квартирі на заході Москви знайдено валізу з тілом звірячому вбитої блогером на ім’я Катерина.

24-річна дівчина кілька днів не виходила на зв’язок з батьками, а її останки, за попередньою інформацією, знайшов господар житла.

Уточняться, що чоловік приїхав за місцем проживання Катерини після дзвінка її родичів. Всередині він виявив валізу, в якій було заховано її тіло без одягу з перерізаним горлом.

Блогер Катерина

instagram / katti_loves_life

За даними 360tv, поліція допитала хлопця вбитої, який бачив її востаннє 26 липня. На наступний день вона перестала виходити на зв’язок. Тиждень тому Катерина повернулася В Москву з подорожі на грецький острів Корфу.

Загибла блогер

instagram / katti_loves_life

За словами подруг, дівчина останнім часом дуже змінилася: стала одягатися в брендовий одяг, відвідувати дорогі ресторани.

За даними «Рен.ТБ», головним підозрюваним у справі про вбивство вважається її колишній коханий. Чоловік познайомився з нею, побачивши анкету на одному з сайтів. Однак незабаром вона нібито проміняла його на іншого заможного чоловіка. Правоохоронці встановлюють особу підозрюваного.

Катерина

instagram / katti_loves_life

Уточнюється, що у блогерши було двоє шанувальників. З одним із них вона збиралася їхати в Голландію. Також у блозі вона писала про заздрісників.

Відомо, що Катерина навчалася в медичному вузі і вела блог в соцмережах. Її аудиторія складала приблизно 80 тисяч осіб. Дівчина розповідала про навчання і подорожах.

Катерина в машині

instagram / katti_loves_life

Блогер Катерина — фото в ліфті

instagram / katti_loves_life