У Києві ПЦУ провела перший хресний хід, Зеленський предстоятелів церков до діалогу

У Києві 27 і 28 липня проходять урочисті заходи з нагоди святкування 1031-ї річниці Хрещення Київської Русі, в неділю пройшов хресний хід ПЦУ, після чого президент України Володимир Зеленський привітав православних українців із святом в Twitter.

«Вітаю всіх з Днем Хрещення Київської Русі-України! Ця історична подія стала потужним стимулом до об’єднання стародавнього держави, її зміцнення і розвитку. Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, щоб віра об’єднувала, а не роз’єднувала український» — написав глава держави.

За даними поліції Києва, близько 15 тисяч прихожан Православної церкви України пройшли хресним ходом по центру столиці. Віруючі пройшли колоною від Софіївської площі до Володимирської гірки, де почався молебень.

«Сегодня» повідомляє, що провів молебень митрополит ПЦУ Епіфаній. В цей час люди стояли з табличками, на яких були написані назви населених пунктів, з яких прибули парафіяни. Також наголошується, що в урочистостях взяли участь п’ятий президент України Петро Порошенко і лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

«Хто щиро прагне пізнати істину і втілити її в життя — може це зробити! Хто щиро бажає відкинути гріховне життя і досягти святості — не буде зупинений на цьому шляху ніякими обставинами» — приєднався до привітань у Facebook митрополит Епіфаній.







Фото: поліція Києва, Інформатор, LB.ua