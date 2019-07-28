Бала нагадав важливі події у світі, що відбулися минулого тижні

Директор Агентства моделювання ситуацій, відомий політолог Віталій Бала нагадує про події минулого тижня, які відбулися у світі. Він у своєму дописі «Від неділі до неділі», згадує про вибори до парламенту Японії, проте, що у Великій Британії головою уряду став Борис Джонсон і про багато іншого, що варто пам’ятати. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політолога у соцмережі фейсбук.

Віталій Бала пише: “Події у світі минулого тижня про які варто нагадати.

Японія

21 липня відбулися вибори до верхньої палати парламенту. Як повідомило Kyodo News коаліція на чолі з прем’єр-міністром Сіндзо Абе отримає за попередніми даними принаймні 63 з 124 місць. Такий результат дозволить Абе , який вже обіймає посаду шість з половиною років, залишитися до кінця свого третього терміну у 2021 році і стати главою уряду, який найдовше перебував на посаді в історії Японії.

Пуерто-Ріко

22 липня, «El Nuevo Día», найпопулярніша газета Пуерто-Ріко, задала тон понеділку вранці. Великими літерами було написано: “Губернаторе, пора слухати людей: Ви повинні піти у відставку”. Як мінімум 500 000 людей, за даними, проведеного опитуванням газети, попросили губернатора Рікардо Росселло Невареса піти у відставку, а 2понад 200 тисяч людей взяли участь у протестах у понеділок. 25 липня губернатор Рікардо Роселло, після двох тижнів масових протестів, оголосив, що 2 серпня о 5 годині вечора піде у відставку. Причиною протестів стало оприлюднення 889 сторінок переписки у Telegram губернатора і чоловіків-членів його уряду, в якій вони знущалися з геїв, жінок і жертв ураганів.

Австрія

22 липня, у секретаріаті Міжнародного агентства з атомної енергії ( МАГАТЕ), що має штаб-квартиру у Відні, повідомили про смерть гендиректора МАГАТЕ 72-річного Юкія Амано. Останнім часом Юкія Амано нарікав на проблеми зі здоров’ям, але згодом Іран звинуватив ізраїльські спецслужби у смерті Амано ніби через його відмову надати фальшиві доповіді про іранську активність у ядерній сфері.

Велика Британія

За кандидатуру Бориса Джонсона, колишнього мера Лондону та колишнього міністра закордонних справ проголосувало 92 тис. з 160 тис. членів Консервативної партії, обравши його лідером партії. Голосування тривало місяць і завершилось 22 липня. 24 липня Борис Джонсон зайняв посаду глави уряду і сформував новий уряд.

Литва

23 липня сейм Литви висловив довіру главі уряду Саулюсу Сквернялісу, хоча раніше він, після програних президентських виборів ,заявляв, що піде у відставку. Тепер глава уряду і обраний президент Ґітанас Науседа повинні остаточно узгодити склад уряду.

США

24 липня колишній спецпрокурор з розслідування російського втручання Роберт Мюллер свідчив у Конгресі. Він підтвердив, що Росія втручалась у виборчу кампанію 2016 року і зауважив, що вони і зараз втручаються. Росіяни провели широкомасштабну кіберкампанію, вони злами комп’ютери демократів отримавши доступ до їхньої виборчої стратегії, а представники штабу Трампа мали з російськими агентами 126 контактів.

Близький схід.

Палестинська адміністрація (ПА) перестане виконувати домовленості з Ізраїлем, заявив у четвер, 25 липня, її президент Махмуд Аббас, який також оголосив про негайне створення комітету для вивчення способів виконання цього рішення. Причиною такого рішення стало руйнування Ізраїлем незаконно збудованих будинків палестинцями на південь від Єрусалима.

Велика Британія

25 липня на наступний день після вступу на посаду прем’єр-міністра Борис Джонсон фактично пред’явив ЄС ультиматум щодо Brexit. Виступаючи к Палаті представників він піддав жорсткій критиці умови виходу з ЄС, заявивши що вони не підходять ні для парламенту , ні для країни. які узгодила з ЄС Тереза Мей. Він попередив ЄС, що у випадку, якщо умови не будуть переглянуті, Лондон відмовиться від виплати компенсації ЄС у сумі 39 млрд.євро.

Франція vs США

Франція 11 липня прийняла рішення запровадити так званий «цифровий податок» у 3% з доходів американських ІТ-компаній, на кшталт Google, Amazon та Facebook, що визвало негативну реакцію президента США Дональда Трампа. 26 липня Дональд Трамп у своєму Twitter назвав цей податок дурістю Макрона і пригрозив ввести податок на французьке вино. Згодом президент Франції зателефонував Дональду Трампу і вони домовились, що на саміті G-7, який пройде у серпні у французькому місті Біаріцц, владнати всі питання щодо оподаткування цифрових кампаній.

Росія

У Москві відбулась несанкціонована акція протесту через відмову російської влади зареєструвати незалежних кандидатів на виборах у міську Думу. Участь взяли близько 30 тисяч людей. Поліція затримала 1373 людини, що стало своєрідним рекордом за останні сім років з 2012 року, коли відбулись протести на Болотній”.

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