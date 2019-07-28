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Бала нагадав важливі події у світі, що відбулися минулого тижні

28.07.2019

Директор Агентства моделювання ситуацій, відомий політолог Віталій Бала нагадує про події минулого тижня, які відбулися у світі. Він у своєму дописі «Від неділі до неділі», згадує про вибори до парламенту Японії, проте, що у Великій Британії головою уряду став Борис Джонсон і про багато іншого, що варто пам’ятати. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політолога у соцмережі фейсбук.

Віталій Бала пише: “Події у світі минулого тижня про які варто нагадати.

  • Японія

    • 21 липня відбулися вибори до верхньої палати парламенту. Як повідомило Kyodo News коаліція на чолі з прем’єр-міністром Сіндзо Абе отримає за попередніми даними принаймні 63 з 124 місць. Такий результат дозволить Абе , який вже обіймає посаду шість з половиною років, залишитися до кінця свого третього терміну у 2021 році і стати главою уряду, який найдовше перебував на посаді в історії Японії.

  • Пуерто-Ріко

    • 22 липня, «El Nuevo Día», найпопулярніша газета Пуерто-Ріко, задала тон понеділку вранці. Великими літерами було написано: “Губернаторе, пора слухати людей: Ви повинні піти у відставку”. Як мінімум 500 000 людей, за даними, проведеного опитуванням газети, попросили губернатора Рікардо Росселло Невареса піти у відставку, а 2понад 200 тисяч людей взяли участь у протестах у понеділок. 25 липня губернатор Рікардо Роселло, після двох тижнів масових протестів, оголосив, що 2 серпня о 5 годині вечора піде у відставку. Причиною протестів стало оприлюднення 889 сторінок переписки у Telegram губернатора і чоловіків-членів його уряду, в якій вони знущалися з геїв, жінок і жертв ураганів.

  • Австрія

    • 22 липня, у секретаріаті Міжнародного агентства з атомної енергії ( МАГАТЕ), що має штаб-квартиру у Відні, повідомили про смерть гендиректора МАГАТЕ 72-річного Юкія Амано. Останнім часом Юкія Амано нарікав на проблеми зі здоров’ям, але згодом Іран звинуватив ізраїльські спецслужби у смерті Амано ніби через його відмову надати фальшиві доповіді про іранську активність у ядерній сфері.

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  • Велика Британія

    • За кандидатуру Бориса Джонсона, колишнього мера Лондону та колишнього міністра закордонних справ проголосувало 92 тис. з 160 тис. членів Консервативної партії, обравши його лідером партії. Голосування тривало місяць і завершилось 22 липня. 24 липня Борис Джонсон зайняв посаду глави уряду і сформував новий уряд.

  • Литва

    • 23 липня сейм Литви висловив довіру главі уряду Саулюсу Сквернялісу, хоча раніше він, після програних президентських виборів ,заявляв, що піде у відставку. Тепер глава уряду і обраний президент Ґітанас Науседа повинні остаточно узгодити склад уряду.

  • США

    • 24 липня колишній спецпрокурор з розслідування російського втручання Роберт Мюллер свідчив у Конгресі. Він підтвердив, що Росія втручалась у виборчу кампанію 2016 року і зауважив, що вони і зараз втручаються. Росіяни провели широкомасштабну кіберкампанію, вони злами комп’ютери демократів отримавши доступ до їхньої виборчої стратегії, а представники штабу Трампа мали з російськими агентами 126 контактів.

  • Близький схід.

    • Палестинська адміністрація (ПА) перестане виконувати домовленості з Ізраїлем, заявив у четвер, 25 липня, її президент Махмуд Аббас, який також оголосив про негайне створення комітету для вивчення способів виконання цього рішення. Причиною такого рішення стало руйнування Ізраїлем незаконно збудованих будинків палестинцями на південь від Єрусалима.

  • Велика Британія

    • 25 липня на наступний день після вступу на посаду прем’єр-міністра Борис Джонсон фактично пред’явив ЄС ультиматум щодо Brexit. Виступаючи к Палаті представників він піддав жорсткій критиці умови виходу з ЄС, заявивши що вони не підходять ні для парламенту , ні для країни. які узгодила з ЄС Тереза Мей. Він попередив ЄС, що у випадку, якщо умови не будуть переглянуті, Лондон відмовиться від виплати компенсації ЄС у сумі 39 млрд.євро.

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  • Франція vs США

    • Франція 11 липня прийняла рішення запровадити так званий «цифровий податок» у 3% з доходів американських ІТ-компаній, на кшталт Google, Amazon та Facebook, що визвало негативну реакцію президента США Дональда Трампа. 26 липня Дональд Трамп у своєму Twitter назвав цей податок дурістю Макрона і пригрозив ввести податок на французьке вино. Згодом президент Франції зателефонував Дональду Трампу і вони домовились, що на саміті G-7, який пройде у серпні у французькому місті Біаріцц, владнати всі питання щодо оподаткування цифрових кампаній.

  • Росія

    • У Москві відбулась несанкціонована акція протесту через відмову російської влади зареєструвати незалежних кандидатів на виборах у міську Думу. Участь взяли близько 30 тисяч людей. Поліція затримала 1373 людини, що стало своєрідним рекордом за останні сім років з 2012 року, коли відбулись протести на Болотній”.

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