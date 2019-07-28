Пляж біля Фукусіми вперше відкрили для відпочиваючих

Пляж під назвою Хитаидзуми в місті Мінамісома на березі Тихого океану знаходиться всього в 25 кілометрах від атомної електростанції. Тепер місцеві жителі зможуть приїжджати туди купатися і загоряти.
Аварія на Фукусімі-1 сталася 11 березня 2011 року в результаті найсильнішого в історії Японії землетрусу і наступного за ним цунамі. Землетрус і удар цунамі пошкодили зовнішні засоби електропостачання та резервні дизельні генератори АЕС, що призвело до виходу з ладу всіх систем охолодження і розплавлення активної зони реакторів і вибухи водню на першому, другому і третьому енергоблоках станції.
В кінці 2012 року рівень радіації на узбережжі близько АЕС перевищував норму більш, ніж в 100 разів. До грудня 2013 року Фукусіма-1 була офіційно закрита і, на думку японських фахівців, роботи з повного відновлення АЕС можуть затягнутися на 40 років.
Експрес-інформація по країні
Японія – острівна держава в Східній Азії.
Прапор
Герб
Столиця – Токіо
Найбільші міста: Токіо, Йокогама, Осака, Нагоя, Саппоро, Кобе, Фукуока, Кіото,
Кавасакі, Сайтама
Форма правління – Конституційна монархія
Територія – 377 944 км2 (61-я в світі)
Населення – 126,82 млн чол. (10-я в світі)
Офіційна мова – японська
Релігія – синтоїзм, буддизм
ІЛР – 0,891 (20-я в світі)
ВВП – $4,60 трлн (3-я в світі)
Валюта – японська йена
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», аварія на Фукусімі наслідила в каліфорнійському вини.
За матеріалами Delfi.ee
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