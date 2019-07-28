“Талібан” не має наміру вести прямі переговори з урядом Афганістану

Переговори з афганським урядом відбудуться лише після оголошення про виведення з країни іноземних військових, заявив ісламістський рух “Талібан”. Вашингтон хоче спершу укласти власні угоди з талібами. Про це розповідає DW.COM.

Ісламістський рух “Талібан” відкинув ідею прямих переговорів з афганським урядом. Як заявив у неділю, 28 липня, речник базованого в столиці Катару Досі офісу руху Сухейл Шахін, такі переговори можуть відбутися лише після оголошення про виведення іноземних військових з території Афганістану, передає агенція новин dpa.

Напередодні афганський міністр з питань миру Абдул Салам Рахімі у відеоповідомленні заявив, що прямі переговори між “Талібаном” та урядом країни розпочнуться упродовж наступних двох тижнів. За його словами, урядова делегація складатиметься з 15 людей, а перший раунд переговорів відбудеться в одному з європейських міст.

Своєю чергою спецпредставник США з мирного врегулювання в Афганістані Залмай Халілзад повідомив, що внутрішньоафганські переговори почнуться лише “після укладення наших власних угод”, маючи на увазі домовленості США з “Талібаном”. За його словами, до складу делегації на переговорах з талібами з боку Кабула мають увійти високопоставлені чиновники, представники ключових політичних партій, громадянського суспільства та жінок.

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На даний момент таліби контролюють майже половину території Афганістану і є потужнішими, ніж будь-коли з часу початку військової операції США в країні у жовтні 2001 року. До сих пір вони відмовлялися вести прямі перемовини з чинним афганським урядом, вважаючи його маріонеткою США. Утім, вони неодноразово заявляли, що сядуть за стіл переговорів з будь-яким афганцем, навіть державним чиновником, але як пересічним громадянином, а не представником влади. Сполучені Штати вже провели кілька раундів переговорів з талібами.

На даний час в Афганістані перебувають близько 14 тисяч американських військовослужбовців. Більшість з них займаються підготовкою і консультуванням афганських військових. Починаючи з 2001 року, в Афганістані загинули близько 2300 американських військових, а понад 20 тисяч були поранені.

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