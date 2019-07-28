КПВВ «Мар’їнка» окупанти обстріляли з терикону «Крокодил»

В результаті обстрілу в одному із модулів на КПВВ залишились отвори від куль, розповідає 5 канал.

Російсько-окупаційні війська вночі 28 липня з великокаліберної зброї обстріляли КПВВ “Мар’їнка”. Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу Об’єднаних сил.

“Сьогодні, 28 липня, о 00:15 збройні формування РФ та її найманці порушили режим припинення вогню. Зокрема, вони здійснили обстріл, застосувавши при цьому крупнокаліберну зброю. Близько п’яти одиночних пострілів було випущено по КПВВ”, – зазначається у повідомленні.

Відомо, що вогонь противник вів з напрямку терикону “Крокодил”. Після обстрілу в одному із модулів на КПВВ “Мар’їнка” були отвори від куль. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

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Нагадаємо, що експерт нещодавно пояснив, з чим пов’язане посилення обстрілів попри “хлібне перемир’я”.

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