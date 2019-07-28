Велика аварія на хімкомбінаті в Запоріжжі: рятувальникам вдалося запобігти екологічну катастрофу

У Запоріжжі 28 липня близько 10:36 сталася аварія на території Запорізького титано-магнієвого комбінату. Про це йдеться в повідомленні ГУ ДСНС України в Запорізькій області.

«На місці події рятувальники встановили, що з-за протікання передавального бака стався витік тетрахлориду титану», — йдеться в повідомленні відомства.

Повідомляється, що рятувальники в зоні ураження, для осадження парів створили водяну завісу з допомогою насадок-розпилювачів і одночасно привели в готовність обладнання для подачі піни. Також працівники ТОВ «ЗТМК» для ліквідації течі з бака перекрили вентиль і встановили бандаж. Також вони перекачали хімічна речовина в інші цистерни.

В 11:40 аварія була повністю ліквідована. У ліквідації події брали участь 10 одиниць основної та спеціальної техніки і 45 чоловік особового складу.

«Органами місцевої влади було організовано перекриття руху транспорту, підвезення води та чергування автомобілів швидкої медичної допомоги. Всього було задіяно 4 екіпажів патрульної поліції міста, 2 автоцистерни і один автомобіль швидкої медичної допомоги», — повідомили рятувальники.

За даними відомства, випаровування хімічних речовин не вийшли за межі цеху. В результаті події ніхто не постраждав.