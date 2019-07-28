У першій хресній ході ПЦУ взяли участь близько 20 тисяч людей, — Епіфаній

У першій хресній ході Православної церкви України з нагоди Дня Хрещення Київської Русі-України взяли участь близько 20 тисяч людей.

Про це на брифінгу наприкінці хресної ходи розповів предстоятель ПЦУ Блаженійший митрополит Епіфаній, — передає Радіо Свобода.

«Загалом, я так вважаю, що в нашій українській хресній ході взяли участь приблизно 20 тисяч людей. Ми штучно людей не звозили, просто запрошували до Києва, на нашу справжню українську ходу для того, щоб взяти участь у молитві, помолитися за єдність, мир, любов, злагоду. Сьогодні ми бачимо, що багато охочих з усієї України долучилися до нашої української ходи», — сказавши він.

За словами предстоятеля ПЦУ, серед учасників було близько 50 архієреїв та 1,5 тисячі священнослужителів. Нагадаємо, сьогодні, 28 липня, ПЦУ провела свою першу хресну ходу з нагоди 1031-річчя Хрещення Русі-України. На території Софії Київської пройшла літургія на чолі з Блаженнійшим Митрополитом Епіфанієм.

Олег Ляшко разом із вірянами взявши участь у божественній літургії, яку провів предстоятель ПЦУ Блаженійший митрополит Епіфаній на території Софії Київської, та пройшовся із тисячами православних до Володимирівської гірки. Лідер Радикальної партії привітав українців зі святом та подякував всім захисникам країни. Президент України Володимир Зеленський привітав усіх із Днем хрещення Київської Русі-України та закликав предстоятелів церков до діалогу для об’єднання українців