Реалії української політики такі, що народні ілюзії завжди змінюються розчаруванням — думка

Сергій Гайдай, спілкуючись з журналістами видання Новий час, розповів, чого він чекає від президента і нової Ради. Політтехнолог пояснив, що народні ілюзії в кінцевому підсумку зміняться розчаруванням — такі реалії української політики.

Сергій Гайдай зазначив, що у нього немає ніяких ілюзій щодо роботи Володимира Зеленського та нового парламенту. Політтехнолог пояснив, що він дуже добре знає реалії української політики. Народні ілюзії завжди змінювалися розчаруванням, і з цією владою теж так буде. Причому, справа тут навіть не в новому парламенті. Просто у Володимира Зеленського поки не проглядається концептуальної цілісності його намірів.

При цьому спроби продовжувати вже в реальному житті грати чесного президента з телесеріалу коли-небудь обов’язково закінчаться. Прийшовши у владу, потрібно чітко розуміти, що ти будеш робити далі. Зеленському варто хоча б уявити ту концепцію, яку він хоче втілити в життя. Причому, загальних тез тут недостатньо. У президента дійсно є всі шанси змінити країну на краще.