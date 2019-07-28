У партію «Слуга народу» увійшли люди, які вміють писати проекти законів, і розуміють, як потрібно працювати парламенті — Штепа

Весільний фотограф із Запоріжжя Сергій Штепа, який переміг на парламентських виборах по одномандатному округу номер 77, запевнив в інтерв’ю виданню Главком, що в партію «Слуга народу» увійшли люди, які вміють писати законопроекти, і розуміють, як потрібно працювати в парламенті. При цьому новообраний народний депутат підкреслив, що непрофесіонали в політичну силу президента точно не потрапили.

Сергій Штепа розповів, що на кастинг кандидатів по мажоритарних округах, організований «Слугою народу», він надіслав проекти законів, що стосуються розмитнення автомобілів і відповідальності влади за техстан доріг в країні. Новообраний депутат зазначив, що особисто для нього це дуже близька тема. За словами Штепи, він багато часу проводить за кермом авто, і прекрасно бачить проблеми, з якими сьогодні доводиться стикатися простим громадянам.

При цьому новообраний депутат запевнив, що у партії «Слуга народу» немає непрофесіоналів. За його словами, в ході кастингу надіслані законопроекти розглянули, і після цього надійшла пропозиція стати кандидатом від політичної сили президента. Можливо, в «Слугу народу» потрапили не тільки фахівці з права, юристи. Проте одне вже зараз можна впевнено стверджувати — в партію увійшли люди, які вміють писати проекти законів, і здатні працювати в законодавчому органі.