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Горбатюк заявив, що докази вини суддів Окружного адмінсуду знищені

28.07.2019

На думку керівник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергія Горбатюка, докази можливої причетності суддів Окружного адміністративного суду в Києві вже втрачені. Про це він заявив в інтерв’ю DW.

«Найбільш важливі докази, які прямо свідчити про причетність, напевно вже знищені», — сказав Горбатюк.

За його словами, незважаючи на те, що багато доказів вини суддів Окружного адмінсуду можуть бути втрачені, правопорушення були досить масштабними і не могли не залишити інших доказів, які відносяться до справи побічно.

“Достатньо доказів головних епізодів, щоб були винесені обвинувальні вироки” — Горбатюк розповів про хід розслідування “майданівських справ”, додавши, що потрібно провести ще деякі експертизи.

Він підкреслив, що крім вже розглянутих порушень є епізоди, в яких проглядається корупція і їх теж необхідно ретельно вивчити.

Нагадаємо, 26 липня Співробітники НАБУ і Генпрокуратури провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Потім трьом суддям та голові Окружного адміністративного суду підготували підозри з-за можливого вмешательствав діяльність Кваліфікаційної комісії суддів. Однак у неділю, 28 липня керівник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк повідомив, що не впевнений, чи підпише керівництво ГПУ підозра суддям.

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