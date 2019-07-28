У Польщі молодь звільнили від прибуткового податку

Польські громадяни не повинні будуть платити прибутковий податок до досягнення 26-річного віку. Таке рішення прийняли уряд і міністерство фінансів країни за три місяці до парламентських виборів.

Декларація вступає в силу з серпня 2019 року і, як очікується, торкнеться близько двох мільйонів чоловік з річним заробітком менше 20 тис. євро.

Ініціатором реформи виступила правляча національно-консервативна партія «Закон і справедливість» (Зіс) з метою збільшення зайнятості серед молоді.

Крім того, захід має запобігти нелегальний працю і залучити на польський ринок молодь з України, повідомляє агентство dpa.