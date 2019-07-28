У Грузії вантажівка з людьми впав у прірву: загинули п’ять людей

У Грузії вантажівка з людьми впав з обриву, в результаті чого щонайменше п’ять осіб загинули, у тому числі дитина.

За даними видання Georgia Today з посиланням на Міністерство внутрішніх справ, ще три людини постраждали в ДТП.

У рятувальних операціях брав участь вертоліт прикордонної поліції МВС. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого машина впала в яр з 400-метрової висоти. Всього у вантажівці перебувало 12 осіб, п’ятеро з яких встигли вистрибнути.

Постраждалих доставили в лікарню міста Телаві (гірський край Кахеті). Прем’єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе висловив співчуття сім’ям загиблих.

«Я висловлюю глибоке співчуття з приводу трагедії, яка сталася сьогодні в Тушеті, яка призвела до загибелі наших громадян. Бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим», – зазначив Бахтадзе.