«Готуються акції непокори»: у поліції заявили про провокації, які готуються

У неділю, 28 липня, на матч за Суперкубок України між київським «Динамо» і донецьким «Шахтарем», на стадіоні «Чорноморець», прийдуть багато людей, серед яких — вболівальники з полярними поглядами, тому в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області готуються до можливих сутичок і провокацій. Про це повідомляє ГУ одеської Нацполиции.

«У поліцію вже надійшла інформація про можливу готовності окремих груп уболівальників здійснити хуліганські дії, як на території міста, так і безпосередньо на стадіоні під час футбольного матчу», — повідомили в прес-службі відомства.

За даними поліції, готуються акції непокори правоохоронцям і порушення роботи громадського транспорту, що може вивести ситуацію в місті з-під контролю.

Для безпеки відвідувачів на стадіон і вулиці міста вийде максимальна кількість поліцейських, які будуть стежити за порядком до кінця гри. Перед початком матчу стадіон і прилеглу територію перевірять вибухотехніки та кінологи. У поліції підкреслили, що на будь-які порушення правопорядку вони будуть реагувати миттєво, жорстко і безкомпромісно.