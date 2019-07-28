Соколова назвала нову передачу «Квартал 95» трешем, що нагадує російську програму «Москва, Кремль, Путін»

Телеведуча Яніна Соколова назвала новий продукт студії «Квартал 95» трешем, що нагадує російську програму «Москва, Кремль, Путін», і закликала вести квоти та заохочення для антипропагандистских телепродуктів.

Про це Соколова заявила в прямому ефірі на телеканалі ATR.

«По-перше, на законодавчому рівні повинно бути зобов’язання з боку Національної ради з питань телебачення і радіомовлення створювати продукти на українському телебаченні незалежно від того, це приватний канал або державний. Повинно бути квотне зобов’язання. Це має бути затверджена Верховною Радою. По-друге, Володимир Зеленський оголосив, що це буде рік масштабної антипропаганды.

Поки що в ракурсі телевізійних програм, створених паном Зеленським і його компанією — програма, що розповідає про досягнення пана Зеленського за попередні місяці. І веде її росіянин Валерій Жидков. Це аналог програми «Москва, Кремль, Путін» в Україні. Подивіться, друзі, це той ще треш. Третій момент, про який хотілося б сказати, це блогери та журналісти, які ще не знайшли в собі сміливості створювати продукт типу нашого, але в іншому ключі. Таким чином, якщо хто-небудь зайде в ефір, сяде перед камерою і буде говорити про те, що набрехали про нас минулого тижня, розкажуть правду про Україну — такого відео стане більше і охоплення глядачів, що потрапляють на нього з-за масштабного поширення, стане ширше. Але я все ж схиляюся до державного рівня.

Тільки зобов’язання може гарантувати нам вплив. Необхідно заохотити грошима створювати подібні продукти, в тому числі і на дочірньому каналу Зеленського «1+1».Там не існує жодного продукту, який розповідає про антипропаганде. Ні одного!» — заявила Соколова.