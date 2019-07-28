Причиною госпіталізації російського опозиціонера Навального може бути антисанитарія в камері спецприймальника

Голову російського Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, який відбуває адміністративний арешт у московському спецприймальнику №1, вранці 28 липня госпіталізували до однієї з лікарень Москви.

Прес-секретар ФБК Кіра Ярмиш розказала, що Навальному поставили діагноз «гостра алергійна реакція»: у нього сильний набряк обличчя та почервоніння шкіри.

Ярмиш додала, що за все життя у Навального ні на що не було настільки сильної алергії. Соратник Навального Леонід Волков розповів, що сидів у тій же камері спецприймальника протягом 28 діб у червні 2019 року, і одразу після виходу на волю мав схожі симптоми.

«Тиждень Провалявся на антигістамінних препаратах. Думали – алергія. Але, судячи з усього, в Олесія рівно такі ж симптоми, і це якась дивна алергія», – зазначив він. Волков додав, що не бачить підстав для конспірологічних теорій, натомість припускає, що причиною дивної алергії є антисанітарія в спецприймальнику.