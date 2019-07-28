Виборці «Слуги народу» ще не раз будуть кусати лікті, – Соколова

Телеведуча Яніна Соколова впевнена, що українці, які голосували за партію «Слуга народу» скоро розчаруються у своєму виборі, однак буде вже пізно.

Про це Соколова заявила в прямому ефірі телеканалу ATR.

Після спілкування з представником «Слуги народу» Романом Грищуком, Яніна Соколова заявила про відсутність у багатьох новообраних нардепів конкретних кроків, з якими вони прийшли в парламент.

«Те, що ми зараз спостерігаємо у вигляді нових осіб, зокрема кілька секунд назад — це зухвалий варіант Анастасії Приходько. Якщо Ви пам’ятаєте її інтерв’ю в “Рандеву”, де вона розповідала про кривих дулах, “Юлі розумною” і не мала ні найменшого уявлення про те, чим буде займатися в Раді інституційно… Я думаю, що вона, по-перше, не розуміє системності існування там, а по-друге, у неї немає конкретних кроків. Навіщо вона туди йде? Те ж саме можна запитати у багатьох. Понад 250 місць в парламенті матиме партія «Слуга народу» і левова частка цих людей, на жаль, знайомі українцям з будь-яких сторін, що стосуються управління країною, підприємствами, бізнесом. Тобто, всім, що забезпечило б їм системність мислення і розуміння функціонування механізму. Я вже мовчу про створення законів», — заявила Соколова.

Телеведуча висловила побоювання у зв’язку з можливими негативними наслідками, викликаними монополізацією влади. «Деградація, яка охопила українське суспільство – це дуже змішана історія всього негативного, що ми увібрали в себе, живучи в СРСР. Незважаючи на всю утопічність ситуації, я сподіваюся, що це буде наша остання помилка і впевнена, що на наступних виборах українець буде голосувати кардинально по-іншому. Історія показує, що європейські країни, в яких відбувалося щось подібне, проходили останнє коло очищення. Сумно, що цей останній коло буде найбільш радикальним. Я не хочу зараз все лякати, але впевнена, що нас чекають не надто оптимістичні часи. Мої друзі з дуже яскравою проукраїнською позицією кажуть, що нам доведеться обнуляти наявну історію національної ідентичності і готуватися до опору всього того, що може змінитися, починаючи з мовного закону.

Тому що декомунізацію дуже складно змінити, хіба що локально в деяких містах півдня і сходу країни», — вважає Соколова. Крім того, вона висловила упевненість, що виборці «Слуги народу» вже найближчим часом зрозуміють помилковість свого вибору. «Ряд речей, за умови монополізації влади, безумовно, буде змінюватися і я впевнена, що українці, які голосували за «Слугу народу», ще не раз будуть кусати лікті.

Але, на жаль, буде вже пізно… Я не впевнена, що ті, хто пройде шлях очищення і зцілення від думок, які спричинили за собою подію, визнають це і підуть разом зі всіма захищати свої інтереси. Скоро вони зрозуміють, що ціна на газ не зміниться, холодна вода подорожчає на 15%, а сьогодні Разумков і команда «Слуги народу» заявили про відсутність 4 тисяч доларів зарплати для вчителів. Все розвіюється і замість цього розвіювання, крім перепалок Зеленського з депутатами райрад у стилі Лукашенка, нічого системного ми не побачили. Сьогодні дзвінок Трампу.

Це всього лише дзвінок і підготовка до зустрічі. Чим вона закінчиться – ми не знаємо, але у нас вже є сумні новини із зустрічей з Меркель і Макроном», — резюмувала Соколова.