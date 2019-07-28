Афрокоммунист з “ДНР” полум’яно закликав жителів окупованого Донецька відновити СРСР

Темношкірий бойовик-активіст так званої «ДНР» Айо Бенес Христофорович, також відомий, як «Чорний Ленін», виступив з емоційною промовою в окупованому Донецьку.

Відповідне відео в Facebook розмістив український журналіст Денис Казанський.

Айо Бенес, у властивій йому істеричною манері, виступив проти Евромайдана і в підтримку комуністичної ідеї. Він також згадав «українських фашистів, бандерівців і олігархів, підтримуваних «проклятими евроамериканскими імперіалістами».

Згадав він у своїй палкій промові і президента України Володимира Зеленського. «…після воцаріння бандерівського фюрера Зеленського, кількість порушень режиму припинення вогню з боку України збільшилася», — висловив Айо Бенес своє «компетентне» думку.