Після розгону опозиції в Москві у Раді Європи нагадали РФ про зобов’язання

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд та президентка ПАРЄ Ліліан-Морі Паск’є виступили з критичними заявами щодо Росії наступного дня після масових затримань і розгону несанкціонованого мітингу в Москві.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Генсек РЄ заявив, що із занепокоєнням стежив за останніми подіями напередодні виборів в Москві. Зокрема за тим, що опозиційні кандидати не змогли висунути свої кандидатуру на місцевих виборах. Ягланд підкреслив, що має намір обговорити це з главою російської ЦВК Еллою Памфіловою.

Він окремо нагадав Росії про її зобов’язання як держави-члена Ради Європи.

“Всі законні кандидати повинні бути допущені до участі у виборах, вільні та чесні вибори повинні бути гарантованими. Як держава-член Ради Європи Росія повинна поважати європейські стандарти у виборчому процесі”, – підкреслив Ягланд у своїй заяві, оприлюднені у неділю.

Президентка ПАРЄ Ліліан-Морі Паск’є глибоко стурбована масовими арештами демонстрантів і, як вона зазначила у своїй заяві, неспівмірною реакцією поліції на демонстрацію.

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“Свобода слова і свобода зібрань є необхідними умовами демократії. У всіх державах-членах Ради Європи і в цілому в будь-якому відкритому, демократичному і плюралістичному суспільстві всі думки, в тому числі критичні до влади, повинні висловлюватися вільно”, – зазначила вона.

Більше тисячі мирних демонстрантів, в тому числі відомі опозиційні діячі та журналісти, були затримані в суботу в Москві. Вони закликали до вільних і демократичних виборів у Москві у вересні 2019 року.

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