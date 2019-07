На протест у центрі Москви силовики затримували неповнолітніх

Четверо підлітків увійшли в число 638 осіб, відправлених в автозаки у мерії Москви. Затриманих вже поступово відпускають з поліції, деяких без протоколів, інформує головний редактор радіо «Эхо Москвы» Олексій Венедиктов.

Двоє неповнолітніх вже відпущені, призводить ТАСС слова столичного дитячого омбудсмена євген Бунимовича.

Як повідомлялося, затримання на несанкціонованому мітингу на підтримку незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму проводилися дуже жорстко. Напремер, жінці — муніципальному депутату розбили голову, інший муніципал заявив, що правоохоронці застосували до нього силу.

Тим часом затримані юрист ФБК Навального Любов Соболь, муніципальний політик Ілля Яшин, директор ФБК Іван Жданов і екс-депутат Держдуми Дмитро Гудков були відпущені судом. За останніми трьом засідання було перенесено, а Соболь отримала штраф на 30 тис. руб. за зустріч з виборцями, яку провела 14 липня. Поліція визнала зустріч неузгодженою акцією.

Всі четверо опозиціонерів попрямували на протестну акцію, учасники якої вже пройшли Луб’янку і рухаються по Садовому кільцю в напрямку Трубної площі.

DW російською ✔@dw_russian Якщо ви думаєте, що все закінчилося, то ні – не закінчилося. Мітингувальники вийшли на Луб’янку. Шлях вільний. Зараз це дуже схоже на гру в догонялки. Поліцейські поки не встигають, повідомляє наш кореспондент. https://twitter.com/dw_russian/status/1155130264055627776/photo/1″ rel=”nofollow”> 207 https://twitter.com/dw_russian/status/1155130264055627776″ rel=”nofollow”>5:58 PM – Jul 27, 2019 Twitter Ads info and privacy

86 people are talking about this

Медиазона ✔@mediazzzona Довгі колони омонівців збираються на Трубній, куди їдуть вийшли на свободу Любов Соболь, Ілля Яшин, Іван Жданов і Дмитро Гудков (відео: Медиазона)https://zona.media/online/2019/07/27/july27#24881 … 186 7:09 PM – Jul 27, 2019 Twitter Ads info and privacy

135 people are talking about this

UPD. За даними ОВС-Інфо, число затриманих досягло 696.