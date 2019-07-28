Путін на глибоководному апараті вирушив до затонулого в роки війни підводному човні

Москва. 27 липня. INTERFAX.RU – Президент Росії Володимир Путін у суботу почав глибоководне занурення в районі острова Гогланд на апараті “C-explorer 3.11”.

Мета занурення – затонула в роки Великої Вітчизняної війни підводний човен Щ-308. Субмарина була виявлена експедицією Російського географічного товариства (РГТ).

Путін давно цікавиться підводними дослідженнями і неодноразово брав участь в експедиціях РГТ.

Перший раз на борту батискафа Путін побував у 2009 році – за допомогою глибоководного апарату “Мир” він здійснив занурення на дно Байкалу, щоб ознайомитися з флорою, фауною і природними ресурсами унікального озера.

В 2013 році у Фінській затоці Путін опускався в батискафі до місця затонулого в 1869 році парусного гвинтового фрегата “Олег”, а в 2015 році в Чорному морі занурювався до затонулого стародавнього судна, що лежить в районі Севастополя на 83-метровій глибині.

Крім того, президент вже двічі пробував себе в ролі водолаза: у 2009 році на Байкалі він заглиблювався не лише в батискафі, але і з аквалангом, а в 2011 році також з аквалангом досліджував дно Таманського затоки, там, де затоплено частину античного міста Фанагорія.