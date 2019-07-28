На ЧС з водних видів спорту українець Романчук завоював “срібло”

Плавець приніс Україні сьому нагороду в Кванджу. Романчук вже вдруге у кар’єрі виборов “срібло” ЧС, розповідає ZN.UA.

Українець Михайло Романчук приніс збірній єдину медаль чемпіонату світу з водних видів спорту в плаванні.

У фіналі на дистанції 1500 метрів вільним стилем Романчук з результатом 14,37,63 поступися німцеві Флоріану Веллброку (14.36,54), але зумів випередити третього Грегоріо Пальтріньєрі з Італії (14.38,75).

Ця трійка рівно пройшла практично всю дистанцію, але на останніх 100 метрах німець пішов у відрив і зумів його зберегти. Михайло намагався атакувати, але перемогти не зміг.

До Романчука прапор України у Кванджу піднімали лише синхроністки – шість разів (1 “золото” і 5 “бронз”).

Відзначимо, що “золота” чемпіонату світу в плаванні в України не було з 2007 року, коли Олег Лісогор став першим на дистанції 50 метрів брасом.

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що 18-річний український плавець встановив новий національний рекорд.

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