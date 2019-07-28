Поліція Києва: У Хресній ході взяли участь майже 15 тисяч вірян

Київська поліція повідомила, що у хресній ході, яка відбулася 28 липня 2019 року з нагоди 1031-річчя Хрещення Русі-України взяли участь майже 15 тисяч вірян. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис поліції Києва у соцмережі фейсбук.

У повідомленні йдеться: «Хресна хода з нагоди 1031-річчя Хрещення Русі-України завершилася без порушень правопорядку. Віряни колоною пройшли від Софіївської площі до Володимирської гірки, де розпочався молебень.

«У сьогоднішніх заходах взяли участь майже 15 тисяч вірян. Всі підрозділи столичної поліції виконали завдання на «відмінно» – безпеку громадян було забезпечено», – підсумував Андрей Крищенко».

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Нагадаємо, що священики та віряни ПЦУ пройшли ходою від Софійського собору до пам’ятника князю Володимиру.

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