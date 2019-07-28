Нову причину старіння розкрили науковці

Нова робота дослідників дозволить створити ліки від раку, розповідає ZN.UA.

Вчені з Університету Південної Кароліни заявили про те, що їм вдалося розкрити нову причину старіння. Робота дослідників може пролити світло на те, як працює цей процес, і створити ліки від раку, повідомляє Naked science.

За словами дослідників, при старінні клітини перестають виробляти ряд хімічних речовин, званих нуклеотидами, які є “будівельними блоками” ДНК і РНК. Коли вчені брали молоді клітини і змушували їх припинити створення нуклеотидів, вони починали старіти.

У ході дослідження вчені аналізували нові клітини, які швидко розмножувалися, і “годували” їх молекулами, позначеними стабільними ізотопами вуглецю, щоб простежити за рухом поживних речовин, споживаних клітиною. Потім на підставі отриманих даних дослідники створили 3D-модель, яка показала, що старіючі клітини часто містять два ядра і не синтезують ДНК.

За словами вчених, старіння широко відоме як захисний бар’єр організму проти раку: коли клітини пошкоджуються і підвищується ризик їхнього переходу в ракові, вони перестають розмножуватися, стають старими і відмирають. Тому дослідники не ставлять своєю метою повністю припинити старіння, оскільки це може вивільнити ракові клітини. Разом з тим, вони сподіваються видаляти вікові клітини, щоб вони не викликали вікові захворювання.

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що вчені виявили в мозку людини два кластера генів, які відповідають за розвиток інтелекту. В ході досліджень вчені встановили, що ці ж гени в зміненому стані можуть призвести до епілепсії та когнітивного дисбалансу.

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