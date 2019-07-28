У Маріуполі чоловік замість замку в квартирі поставив гранату

У Маріуполі чоловік на дверях орендованої квартири замість зламаного замка встановив гранату.

Про це передає прес-служба поліції Донецької області.

Вчора, близько 11.30, в поліцію надійшов дзвінок від місцевих жителів, які повідомили, що в одній з квартир багатоповерхівки в центрі міста прогримів вибух. На місце події направили слідчо-оперативну групу Центрального відділу поліції та вибухотехніків.

В квартирі поліцейські знайшли шматки вибухового пристрою, їх вилучили для експертизи. Чоловіка, який знімав квартиру, при вибуху будинку не було. Оперативники за кілька годин встановили його особу.

Ним виявився раніше судимий місцевий мешканець 1986 року народження. Чоловік розповів, що сам виготовив пристрій і поставив його на двері, як «альтернативу замку».

За фактом НП порушено кримінальні провадження за ч. 2 ст. 15 ч .1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство) і по 1 ч. ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.