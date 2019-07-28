ЄС: Героя АТО хочуть позбавити мандата на користь партнера Медведчука від «Слуги народу»

У партії «Європейська Солідарність» висловили обурення спробам позбавити депутатського мандата Михайла Бондаря на користь політичного опонента Ореста Кавецького через рішення суду про перерахунок голосів по округу №119 у Львівській області, повідомили в прес-службі політсили.

«Рішення Львівського адміністративного суду про абсолютно безпідставне перерахунку голосів у 119-му виборчому окрузі — це зухвала спроба відібрати чесну і законну перемогу у воїна АТО, героя війни Михайла Бондаря на користь львівських олігархів, партнерів одного з лідерів проросійської партії Віктора Медведчука. Опонент Михайла Бондаря Орест Кавецький є членом сім’ї партнерів Медведчука і балотувався у Верховну Раду від партії «Слуга народу», – сказано в повідомленні, оприлюдненому в неділю на сайті партії.

У «Євросолідарності» підкреслили, що в день голосування, ні пізніше не було зафіксовано жодного акту про порушення виборчого процесу. «Незважаючи на це, не маючи жодних правових підстав, львівський суд ухвалив рішення про перерахунок голосів», – сказано повідомленні.

Також в політсилі нагадали, що забезпечення проведення чесної та прозорої виборчої кампанії є однією з обов’язків новообраної влади, як це було забезпечено під час президентських виборів у 2014-му і 2019-му роках, а також під час парламентських виборів у 2014-му році.

У партії наголосили, що в Україну повертаються «виборчі традиції» епохи Януковича, коли «грубі порушення під час волевиявлення замовчуються, а перемога в чесному змагальному процесі просто крадеться через рішення підконтрольних судів».

«Вимагаємо від влади забезпечити неухильне дотримання законодавства України та міжнародних стандартів, а від правоохоронних органів — дати правову оцінку діям політичних рейдерів», – заявили в партії «Європейська Солідарність».

Як повідомлялося, за даними ЦВК, Бондар набрав 15,17% голосів, а на другому місці кандидат від партії «Слуга народу» Орест Кавецький, що набрав 15,39% голосів. В абсолютному вираженні Бондар набрав 12 790 голосів, а його конкурент – на 140 голосів менше.

На третьому місці в окрузі виявився Олег Шиба від партії «Голос» — 14,99% голосів.

Бондар був депутатом Верховної Ради від цього округу в минулому скликанні.

До складу округу входять Бродівський, Буський, Радехівський та частина Кам’янка-Бузького районів Львівської області.