Під Івано-Франківськом військовий жбурнув гранату у натовп, постраждали і рідні “піхотинця”

На Івано-Франківщині у селищі Лісна Тарновиця військовослужбовець ЗСУ кинув бойову гранату в мирних жителів. В результаті постраждали дев’ять осіб, у тому числі і дружина нападника.

Про це стало відомо завдяки повідомленням українських журналістів.

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Так, один з місцевих жителів заявив, що військовий приїхав в село Лісна Тарновиця з Луганської області. У місцевому відділенні поліції також підтвердили – військовий не з місцевих, родом з Луганщини. Приїхав до дружини, і був разом з нею в кафе.

“Тут живе його дружина, він до неї приїхав. А конфлікт у них стався у кафе “Павутина”, начебто навіть конфліктував із дружиною”, – розповів один з місцевих.

“Конфлікт у нього стався з двома хлопцями. Він жбурнув гранату у натовп біля кафе, в результаті постраждали дев’ять осіб. Серед них і його дружина, яка зараз знаходиться в лікарні і поки поговорити з нею ми не можемо. Також один з потерпілих знаходиться в комі. Решта отримали поранення різного ступеня, більшість вже виписані додому”, – розповіли в місцевому відділі поліції.

В даний момент військовий затриманий правоохоронцями, йому буде обрано запобіжний захід.