Більша частина Києва може залишитися без води

Київводоканал звернеться в правоохоронні органи через підготовку до будівництва на місці водозаборів станції, яка забезпечує питною водою 65% столиці.

Київводоканал заявляє про загрозу припинення водопостачання 65% столиці через будівництво на місці водозаборів Деснянської водопровідної станції. Про це повідомляє прес-служба водоканалу.

«Ділянка, яка зараз захищається бетонним парканом, розташована безпосередньо на водоводах, що транспортують воду з водозабірного ковша на очисні споруди водопровідної станції», — йдеться в повідомленні.

За даними Київводоканалу, Деснянська водопровідна станція забезпечує 65% питної води Києва.

«Пошкодження водоводів або створення перешкод у роботі водозабірного ковша можуть позбавити більшу частину міста питної води», — заявили в компанії.

Київводоканал звернеться в правоохоронні органи для з’ясування обставин, за яких стала можлива підготовка до будівництва.

Зазначимо, протягом літа кілька разів виникали проблеми з водопостачанням населених пунктів Донбасу.

: aspekty.net

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.