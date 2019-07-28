Суд зобов’язаннями язав перерахувати голоси на окрузі, де програлі Пашинський і кандидат від «Слуги народу»

Житомирський окружний адміністративний суд задовольнив позов довіреної особи кандидата від партії «Слуга народу» В’ячеслава Сігачова і зобов’язаннями язав перерахувати голоси на всіх дільницях в окрузі №64 (Коростень).

Про це повідомляє Житомир.info. У інших сторін процесу є час до 15:00 29 липня, аби подати апеляцію на це рішення.

Сігачов, який є позивачем у цій справі, програв 64-ий округ поважному депутату від фракції «Блок Петра Порошенка» Володимирові Арешонкову, який брав участь у виборах як самовисуванець.

Він обійшов кандидата від «Слуги народу» на 640 голосів. Третє місце тут посів чинній депутат Сергій Пашинський. Слід додати, що округ №64 є одним з шести, де, за даними громадянської мережі ОПОРА, «двійники» відібрали перемогу у кандидатів від «Слуги народу». Так, на цьому окрузі балотувався самовисуванець Анатолій Арешков, який вказав місцем роботи ПП«Слуга Народу!». Він набравши 5 872 голосі.

Раніше на 64-ий округ прилітав гелікоптер зі спецпризначенцями, аби запобігти можливим порушенням під час підрахунку голосів.