Вбивство «Сармата»: обвинувальний акт направлено до суду

Обвинувальний акт щодо ймовірних виконавців і організаторів вбивства ветерана АТО Віталія Олешко з позивним «Сармат» направили в суд.

Цю інформацію Громадському підтвердив глава кримінальної поліції України В’ячеслав Аброськін.

У понеділок, 29 серпня, відбудеться перше засідання у Бердянському районному суді, на ньому, зокрема, будуть вирішувати питання про продовження строків тримання під вартою фігурантів злочину.

Серед підозрюваних в організації та скоєнні вбивства сім осіб: Михайло Сигида, Євген Бродський, Віктор Власюк — ймовірні організатори злочину; Артем Матюшин, Володимир Обухів, Микола Ломака, Максим Владимиринков — ймовірні виконавці.

Навесні 2019 року справа «Сармата» об’єднали ще з одним – розбійним нападом на сім’ю Поплавських в Дніпрі, яке відбулося 4 липня 2018 року.

У ньому підозрюваними проходять чотири людини з так званої групи Віктора Власюка — передбачуваного організатора вбивства «Сармата»: Тарас Мовчан, Денис Зельонкін, Руслан Кузнєцов, Сергій Смирнов. Слідство вважає, що ці дві справи пов’язані між собою.