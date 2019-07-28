У Перську затоку прибув другий британський фрегат

У Перську затоку прибув ще один військовий корабель Королівського флоту Великобританії, повідомляє BBC у неділю, 28 липня.

Фрегат Duncan приєднався до фрегату Montrose для супроводу суден, що виконуються під британським прапором через Ормузьку протоку. Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що країна продовжує наполягати на дипломатичному вирішенні кризи з Іраном.

«Свобода судноплавства в Ормузькій протоці є життєво важливою не тільки для Великобританії, але і для наших міжнародних партнерів і союзників. Торгові кораблі повинні бути здатні законно подорожувати і безпечно доставляти вантаж в будь-якій точці світу», – підкреслив чиновник.

Раніше повідомлялося, що Великобританія направила в Тегеран спеціального представника для обговорення проблеми затриманого Іраном танкера, що йшов під британським прапором.

Нагадаємо, Великобританія закликала до створення європейських військово-морських сил з метою забезпечення свободи судноплавства в Перській затоці. Ініціатива повинна запобігти захоплення Іраном торгових суден західних і арабських країн.

Як повідомлялося, що США створюють коаліцію для патрулювання Ормузської протоки, в якій братимуть участь країни зі всього світу. Учасники коаліції будуть патрулювати Ормузьку протоку, щоб тримати морські шляхи в цьому регіоні відкритими.

Фото: Wikipedia