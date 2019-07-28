Ситуація в зоні ООС: у штабі розповіли про втрати ЗСУ

У неділю, 28 липня на Донбасі було зафіксовано порушення режиму тиші з боку російських найманців. Зокрема, мова йде про обстріл бойовиками КПВВ «Маріїнка» з кулеметів великого калібру. В результаті обстрілу бійці Збройних сил України втрат не зазнали. Також не було втрат і серед цивільних.

У прес-центрі Операції об’єднаних сил відзначили, що ворожі сили здійснили обстріл контрольного пункту «Маріїнка» з кулемета великого калібру. Благо, що в результаті обстрілу з боку найманців Путіна ніхто не постраждав.

Як відомо, сьогодні з повідомлення відомого українського блогера, який ретельно стежить за подіями в зоні ООС, стало відомо, що у квітні місяці на Сході України був ліквідований небезпечний бойовик, який починав свою терористичну кар’єру разом з «Бісом» (Ігорем Безлером) на прізвисько «Клин». Також раніше повідомлялося, що з моменту оголошення перемир’я на Донбасі сили ООС несуть мінімальні втрати.