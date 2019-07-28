Медова пастка: Українець-зрадник розповів, як його в Криму завербувала ФСБ

Затриманий українськими контррозвідниками агент ФСБ «Диментий» розповів, як його завербували російські спецслужби в Криму.

«Диментий», колишній міліціонер, зливав в Росію дані про українських військових, а також здав ФСБшникам українця Ігоря Кияшка, який вже сидить у російській в’язниці.

Також він розповів, як був завербований в Криму ФСБшниками, колишніми українськими силовиками Миколою Путинцевым і Кирилом Симагиным.

На півострові офіцер зустрів дівчину. «Тільки піднімаємося, а вона підняла крик, що нібито я її зґвалтував. З’являється дільничний і ще якийсь чоловік у цивільному», — розповідає «Дементій».

Далі була запропонована альтернатива: термін в російській в’язниці або робота на ФСБ. Агент зробив вибір: працювати на ворога і отримувати чималі гонорари за зраду.