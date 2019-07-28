«На межі життя і смерті?»: лікар Навального повідомила про його критичному стані через отруєння

Відомий опозиційний політик Російської Федерації Олексій Навальний в даний час знаходиться в лікарні імені Виноградова, куди його привезли безпосередньо із спецприймальника. Як вдалося з’ясувати кореспондентам, палата політика перебуває під посиленою охороною, до нього не пускають навіть персональних лікарів і рідних.

Наскільки відомо, опозиціонера госпіталізували на четвертий день після затримання в Москві за нібито порушення правил організації публічних акцій протестів. Але, до речі, мітинги буквально накрили Москву без будь-якої участі опозиціонера. Після затримання, вже безпосередньо в СІЗО Олексію Навальному стало погано. У нього почалася якась дивна алергічна реакція. Спочатку у нього стався набряк верхньої частини обличчя, а після по шкірі пішли незрозумілі червоні висипання.

Лікуючий лікар Олексія Навального Анастасія Васильєва у своєму «Фейсбук» написала, що у Навального токсичне ушкодження шкіри і слизових невідомою хімічною речовиною від сторонньої особи.