В Україні запустили державний Фонд стартапів

Фонд стартапів фінансуватиметься за рахунок державних коштів, проте уряд не втручатиметься у його роботу, всі рішення прийматиме наглядова рада. 11 липня офіційно розпочав роботу Український фонд стартапів, який за бюджетні кошти забезпечуватиме грантове фінансування компаній з інноваційним продуктом на ранній стадії розвитку.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.

Планується, що Фонд стані одним з ключових інструментів підтримки нових промислових ідей у сегменті мікро – і малих підприємств та фізосіб-підприємців.

«Початковий бюджет Фонду становить близько 400 млн грн, і спершу гроші будуть надаватися під конкретні проекти на грантовій основі. Відбір проектів здійснюватиме спеціальна конкурсна комісія, а саму роботу Фонду координуватиме Наглядова рада. Незважаючи на те, що Фонд оперуватиме державними грошима, уряд і, зокрема, Міністерство фінансів не втручатимуться в його роботу», — сказано у повідомленні. До наглядової ради Фонду, згідно наказу Мінфіну, увійшли сім осіб: Олена Кошарна(Horizon Capital), Леся Севрук (ECG), Вікторія Тігіпко (TA Ventures), Чарльз Вайтхед(Cornel Tech), заступник міністра фінансів Юрій Гелетій, Олександр Риженко (Державне агентство з електронного урядування e-gov), Дмитро Шимків (Darnitsa). «Сьогодні ми призначаємо ради, і фактично сьогодні фонд „відчалює“ з державних рук, з Міністерства фінансів, з уряду, і далі всі рішення у фонді прийматиме наглядова рада», — заявила міністр фінансів Оксана Маркарова.

Також Фонд матиме конкурсну комісію з семи представників експертного середовища та експертну раду у складі десяти осіб, які є вузькими спеціалістами. Маркарова зазначила, що на першому етапі роботи Фонду передбачається грантове фінансування проектів, а згодом, на другому етапі, передбачається кредитне фінансування успішних стартапів на пільгових умовах. Розмір гранту для одного проекту може досягати $75 тис.

Допустимі витрати учасників, які можуть бути профінансовані грантовою програмою, включають створення прототипу, підтвердження концепції, розвиток бізнесу, реєстрацію прав інтелектуальної власності, тестування та пілотування розроблених інноваційних рішень/технологій, підготовку бізнес-планів для подальшого залучення акціонерного та боргового капіталу, витрати на комерціалізацію продукту тощо. Початок програм Фонду запланований на вересень.