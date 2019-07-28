«Які ви позитивні»: Маша Єфросиніна показала, як провела неділю з родиною

Популярна українська телеведуча і журналістка Маша Єфросиніна на своїй особистій сторінці в «Instagram» опублікувала фотографії, показавши вихідний з сім’єю. Зазначимо, знаменитість в компанії чоловіка і сина прогулялася по Києву, покуштувавши Маріїнський парк.Шанувальники засипали Машу приємними коментарями, написавши багато хороших слів на її адресу.

«І я кайфую від таких днів, проведених з чоловіком і сином», «Які позитивні», «Які ви чудові, завжди рада бачити Вашу сім’ю разом!», «Ваш син Олександр посміхається, таке ясне відчуття від Вас! Хочеться, щоб у Вас кожен день, кожну хвилину були такими! Здоров’я Вам, щастя Вам, удачі Вам, Божої допомоги Вам!» «Ви дуже гарні, дуже красива у Вас сім’я», «Вас не любити неможливо», «Гарна сім’я. Гарні батьки, гарні діти! Марія, Ви чудова, залишилася в захваті від спілкування. Щастя Вам і вашій родині», «Живі фото, вони такі справжні і такі гарні», «Як це мило», — пишуть люди в коментарях під фото Маші. Нагадаємо, раніше Єфросиніна на своїй особистій сторінці в «Instagram» опублікувала новий пост, показавши обличчя без макіяжу. Зазначимо, артистка позувала з рушником на голові, лежачи в ліжку. При цьому Маша розповіла про свої справи, зазначивши, що зараз вона працює в поті чола.

