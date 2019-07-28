Представники п’яти країн обговорили порятунок ядерної угоди

Заступники міністрів закордонних справ Ірану і «групи 4+1» – Росії, Китаю, Франції, Великобританії та Німеччини провели в неділю, 28 липня, у Відні зустріч з метою порятунку угоди щодо ядерної програми ІРІ.

Про це повідомляє австрійський громадський мовник ORF.

«Атмосфера була конструктивною. Обговорення пройшло добре. Не можу сказати, що ми все вирішили, але є чимало зобов’язань», — заявив після зустрічі заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчи.

Він також заявив, що Іран продовжить скорочувати свої зобов’язання в рамках Спільного всеосяжного плану дій (СВПД, англійська абревіатура – JCPoA) щодо ядерної програми Ірану, «поки європейців не забезпечать інтереси Ірану в цій угоді».

За його словами, учасники СВПД найближчим часом мають намір провести зустріч на рівні міністрів, однак поки її дата не визначена.

Як повідомлялося, з 15 травня поточного року Іран офіційно призупинив виконання частини своїх зобов’язань за умовами СВПД і повідомив про це всі сторони даної міжнародної угоди, з якого близько року тому в односторонньому порядку вийшли США. 20 травня Іран оголосив про збільшення в чотири рази ступеня збагачення низькозбагаченого урану.

Євросоюз, а також уряди Великобританії, Франції і Німеччини закликали Іран дотримуватися положення СВПД. Цей План дій європейські учасники вважають основою регіональної стабільності та дотримання міжнародного режиму нерозповсюдження ядерної зброї.