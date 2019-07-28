Новий парламент може змінити склад ЦВК – Сліпачук

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук готова до того, що новий парламент змінить склад ЦВК.

Про це вона заявила в ефірі «5 каналу».

У той же час вона закликала депутатів під час прийняття рішень щодо складу ЦВК, перш за все, звертати увагу на професіоналізм кандидатів.

«Незважаючи на ті політичні процеси, які відбуваються в країні, не буду робити вигляд, що це не може стосуватися і ЦВК. Тому якщо на рівні політичної волі буде таке рішення щодо зміни складу комісії або її повного оновлення, то таке рішення буде прийматися», – сказала Сліпачук.